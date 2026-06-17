Herman José: "Os grandes erros da minha vida cometi-os por não ter procurado um advogado"

Foi perante uma plateia repleta de advogados, na Aula Magna, em Lisboa, que no passado dia 12 de junho (dia em que a Ordem dos Advogados assinalou o centenário) se refletiu sobre o que se quer da advocacia, o que distingue os melhores profissionais e que desafios para o futuro.

Numa edição especial do podcast Direito à Justiça, o humorista Herman José partilhou a sua experiência pessoal. Considerou que os advogados têm um papel fundamental na vida de um artista e contou aquele que considerou ser o seu primeiro grande erro: “Achamos que é dispensável, até meio estranho isso de ter advogado, e dá trabalho, e para quê? Não vale a pena. Depois, a vida ensina que os advogados não são mais que o filtro que temos de ter com o mundo que nos rodeia em todos os aspetos.”

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“Os grandes erros da minha vida cometi-os precisamente por não ter procurado advogado, por orgulho, por provincianismo e, se calhar, porque nós, a certa altura, começamos a gostar tanto de nós próprios, que achamos que somos autossuficientes”, sublinha Herman José.



É muito, muito importante nós sabermos escolher o advogado com quem queremos fazer equipa na vida