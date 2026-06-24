Funcionários judiciais "mais novos telefonam a chorar, dizem que não têm formação suficiente e têm medo de falhar"

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Funcionários judiciais "telefonam a chorar e dizem que não têm formação suficiente"

Faltam 1.900 funcionários judiciais na justiça portuguesa, revela o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que fala num défice que joga em contraciclo com o aumento dos processos que entram em tribunal. “Está a sair para a reforma um funcionário por dia”, diz a presidente do SFJ, Regina Soares. O que fazem os funcionários judiciais, que desafios enfrentam, como estão as relações com o Ministério da Justiça e a revisão do estatuto profissional? São temas em destaque no episódio desta semana do podcast Direito à Justiça, uma parceria da Renascença com a Ordem dos Advogados.

Nos últimos dois concursos entraram pouco mais de 700 funcionários judiciais, que foram atirados ao serviço sem acolhimento e formação sobre o funcionamento e métodos no terreno, denuncia a presidente do SFJ. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Temos muita gente a chorar, a telefonar, a dizer que está com uma depressão, não aguentam, não têm apoio, vão para a sala de audiências, não têm formação suficiente para estar lá, porque não há uma equipa, têm medo de falhar, têm medo de não saber corresponder corretamente à função. Temos muitas pessoas novas que entraram agora a dizer que estão exaustas e cansadas, algumas decidiram mesmo abandonar”, relata Regina Soares. A trabalhar nos tribunais há três décadas, a presidente do SFJ diz que os funcionários mais recentes “entraram e foram diretamente enviados para os julgamentos". "Pessoas que dizem ter chegado à área da família e não percebem nada e estão sem apoio, com um escrivão e adjunto da secção sem tempo para ensinarem. O mesmo no crime, sítios onde entram de manhã na sala de audiências até ao fim do dia, com atas para fazer que muitas vezes terminam em casa. É uma pressão muito grande.” "Há muita pressão para as estatísticas"

Regina Soares revela ainda que “há muita pressão para as estatísticas e para a produtividade". "São orientações tanto das comarcas, como nos chegam da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) e, por certo, do Ministério da Justiça, em que temos de estar sempre a dizer quantas foram as escutas, quantos atendimentos tivemos”, relata. Diz que não há capacidade para dar resposta a tudo: “Não temos capacidade de executar, os tribunais não estão a andar bem, têm muitos processos parados e não se dá o devido andamento que o cidadão necessita”. As falhas sentem-se um pouco por todo o pais, afirma, mas é no interior e no sul que o problema é ainda mais significativo. “A faixa etária é muito elevada, muitos colegas com baixas de longa duração, gente com idade mais avançada, temos tribunais onde o funcionário mais novo tem 60 anos”, descreve.

A norte os problemas também existem. “São Pedro do Sul, Nelas, Mangualde, Vouzela, Oliveira de Frade, o administrador ou a comarca têm muitos problemas, porque há tribunais que muitas vezes só têm uma pessoa ou duas, se ela falta tem que fazer deslocar pessoas de Viseu, ou dos tribunais próximos, as pessoas não têm uma estabilidade, ora hoje estão aqui, amanhã têm que ir tapar buracos a esses tribunais pequeninos”, sublinha. Dentro das especializações da justiça, “a área onde mais se verifica falta de gente é em sede de inquéritos, nos serviços do Ministério Público, na família também, fazem diligências até tarde, com menores, e muitas vezes aí percebe-se também a grande dimensão desta escassez de funcionários, mas depois também nas execuções onde temos muitas empresas com dinheiro parado, são sítios com nove, dez mil processos, às vezes trinta mil com, às vezes, dois, três funcionários”. A presidente do SFJ revela que “caducaram os cursos de administradores, não são feitas promoções, a última de escrivão, o último curso foi de 2015, portanto estão muitos em substituição, deixam outros postos para tapar esse buraco”. Como há falta de funcionários as secretarias tem-se aglomerado para juntar mão de obra. "Por exemplo, numa secção só há dois e noutra estão outros dois, onde deviam estar cinco, fazem uma fusão das duas, mas também passam a ter mais processos, ou seja, começaram a fazer fusão de secretarias, isto é uma confusão.” Muitos funcionários em "burnout" “A saúde mental está muito mal e temos cada vez mais gente de baixa de longa duração”, alerta a presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, recordando um estudo feito há dois anos que apontava para cerca de 80% dos funcionários com "burnout" ou sintomas de exaustão. Regina Soares queixa-se: “Não temos acompanhamento psicológico, não temos formação, tal como os senhores magistrados, e bem, nas áreas de especialização”. Dá um exemplo: "Neste momento mudaram uma senhora colega minha com 28 anos a trabalhar na área civil, para ajudar no processo do arguido José Sócrates, que é área penal, do crime”.

120 euros para deslocados, não chega Também estes profissionais enfrentam o problema do alojamento e são vítimas da crise na habitação. "Casas caríssimas, falava com uma colega de Portimão que em 2016 comprou um T2 normalíssimo por 60 mil euros e está a 250 mil euros”, sublinha. A criação de residências, considera, poderia ser uma solução para estes profissionais, “porque há zonas, nomeadamente o Algarve, onde apesar de haver um suplemento de 120 euros, criado há muitos anos, tal como para as ilhas, para trazer um certo alento e motivação a quem vai para lá, aos preços que estão as coisas, fica muito difícil as pessoas conseguirem viver lá”.

Revisão do Estatuto? “Todos prometem o mesmo” “Nos últimos anos todos os ministros da Justiça e secretários de Estado dizem que, é até ao fim desse ano, que se vai rever o estatuto dos Ooficiais de justiça, já ouvimos isto e vai passando de ano para ano”, lamenta a presidente do SFJ. Regina Soares afirma há “neste momento as progressões paradas, ninguém está a progredir, ‘zeraram’ tudo, ou seja, estamos a trabalhar e o tempo não está a contar para nada”. Apesar do acordo assinado no inicio de 2025 com o Ministério da Justiça, após uma greve de elevada adesão que causa fortes constrangimentos na justiça, a verdade é que o Sindicato dos Funcionários Judiciais queixa-se de estar, afinal, a negociar-se "em tranches, às fatias” a revisão do estatuto profissional. “Temos uma série de situações pendentes, a avaliação de mérito é uma delas, é urgente para ser feita a progressão”, explica. Sabe que o problema mora num ministério ao lado do da Justiça e que se chama Finanças, mas considera que a situação não pode estar como está e o acordo assinado deve ser cumprido.