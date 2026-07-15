"Desfazendo o mito" das férias judiciais. Nas situações urgentes e graves os juízes estão lá

Férias Judiciais. Apreciar uma liberdade condicional, detenção, violência doméstica ou processo de menores? Os juízes estão lá

As férias judiciais começam esta quinta-feira e estendem-se até dia 31 de agosto. A justiça entra num novo modelo de funcionamento, mas não pára, explica o juiz em comissão de serviço no Conselho Superior da Magistratura, Fernando Andrade, no podcast Direito à Justiça, da Renascença e Ordem dos Advogados. “Os tribunais não param neste período. Nesta altura o que conta é a natureza dos processos e há uma distinção entre os urgentes e não urgentes”, detalha o juiz de Direito. Fernando Andrade esclarece que, nos processos não urgentes, os prazos interrompem e, em regra, as diligências não se realizam. Já os processos urgentes continuam. Por exemplo, nos tribunais de execução de penas, "se houver uma prisão e houver a necessidade de apreciar a liberdade condicional, isso é feito”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações ao podcast Direito à Justiça, o magistrado adianta que até “pode haver processos não urgentes em que o juiz, numa lógica de gestão processual, entenda que dentro daquele processo há determinados atos que têm que ser praticados". "Imagine-se uma situação de ofensas à integridade física em que não há detidos, mas há uma testemunha arrolada, ou uma perícia, que tem que ser feita, ou uma prova que pode ser posta em causa se não se praticar algum ato durante aquele período, aí o caso é tramitado em férias.” Juízes com "restrição ao seu direito de férias"

Se socialmente são muitos os que comentam o "excesso de férias de verão" da justiça, este magistrado diz que há um mito em torno desta paragem que é preciso desmistificar. “Estamos a falar de um período de um mês e meio, que já foi de dois, em que os juízes têm a obrigação de gozar férias, no fundo é uma restrição ao seu direito de férias, de gozar o descanso quando pretendem”, argumenta Fernando Andrade.

Normalmente, as férias são 22 dias úteis, pode ser mais de acordo com a idade e o tempo de serviço, e aí estenderem até aos 25 dias úteis. “Mas para que um juiz possa gozar férias neste período, em que é obrigado a gozar, é muito difícil porque o magistrado tem que cumprir dias de turno e de suplente, em que é obrigado a ficar perto e disponível caso seja chamado”, afirma. O magistrado lembra que já foi chamado num desses momentos em que esteve suplente: “Uma circunstância que me aconteceu, tive de ocupar o lugar do colega por causa do falecimento do pai, isso fez com que de um dia para o outro, fosse avisado e tive que assumir as funções”. Se o juiz quiser gozar os 22 dias úteis, não consegue. Assim sendo, todos os juízes têm férias divididas e abdicam de gozar os dias seguidos.