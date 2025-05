Patrões insistem na descida do IRC até 15%

O primeiro governo da AD ainda chegou a aprovar em Conselho de Ministros a redução gradual do IRC até 15%, durante a legislatura, mas foi obrigado a recuar pelo PS, durante a negociação do Orçamento do Estado para 2025. Desta vez, o programa eleitoral da AD deixou cair promete apenas um corte “gradual até 17%” em 2029.

No plano económico, Armindo Monteiro volta a criticar a excessiva carga fiscal sobre as empresas e defende a redução da taxa de IRC (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas) para 15%.

Agora que está fechado o resultado das legislativas de 18 de maio, o debate volta a concentrar-se na gestão de Portugal na próxima legislatura. O líder da maior confederação empresarial do país não vê a ausência de uma maioria absoluta como um problema, é possível estabilidade governativa com a “maioria maior” que os eleitores deram à coligação PSD/CDS.

“Acreditamos que 15% possa ser demasiado ambicioso para quatro anos e mais importante do que chegar aos 15 é que se inicie isso. O que não podemos é ter aquela situação caricata que aconteceu no outro ano, em que se ameaçou a queda de um governo, apenas porque queria descer dois pontos no IRC e só pôde descer um ponto”, diz.

O líder da CIP defende ainda que se antecipe em três anos o objetivo da AD para o IRC. Ou seja, a taxa principal deve cair para os 17% já em 2026, uma medida que deve ser incluída no Orçamento do Estado para o próximo ano.

Questionado sobre a aprovação do próximo Orçamento do Estado e que partido poderá negociar com o executivo, Armindo Monteiro deixa tudo em aberto. No entanto, acrescenta que desconhece o que propõe o maior partido da oposição para a economia portuguesa.

O Chega foi o único partido que não reuniu com a CIP antes das eleições, para apresentar as suas propostas. Armindo Monteiro garante que continua disponível para conhecer essas medidas e partilhá-las com os 150 mil associados da Confederação.

Sobre o apagão que deixou o país às escuras há um mês, a 28 de abril, a CIP mantém os cálculos iniciais, que apontavam para prejuízos de cerca de 15 milhões para as empresas industriais, apenas em parte suportados pelas seguradoras.

Armindo Monteiro lembra ainda que o país ficou também sem comunicações e responsabiliza as operadoras, porque devem garantir a continuidade do serviço: “o contrato de serviço tem que permitir que haja um nível mínimo, os operadores têm que ter plano, backup”.

Na imigração, explica que as alterações implementadas pelo governo ainda não estão a ser sentidas pelas empresas, os trabalhadores imigrantes que estão a chegar ao país ainda não respondem às necessidades de trabalho.

“Nós precisamos destas pessoas, mas é trabalho intensivo, as pessoas qualificadas estão a sair, estão a emigrar. Nós temos aqui um problema, não estamos a exigir qualificação a quem vem, muitas chegam sem saber ler nem escrever”, conclui.

Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, foi o entrevistado desta semana no programa da Renascença Dúvidas Públicas, que pode ouvir todos os sábados a partir do meio dia ou a qualquer momento no site, em podcast ou no Youtube.