Dúvidas Públicas
Todas as semanas, uma entrevista para ajudar a entender as opções de política económica e o caminho que as empresas vão abrindo na conquista de mercados, nacionais e internacionais.
Um olhar para os pequenos e grandes negócios numa conversa conduzida pelos jornalistas Arsénio Reis e Sandra Afonso. Para ouvir aos sábados ao meio-dia.
Em entrevista à Renascença, o deputado socialista e vice-presidente da bancada parlamentar acusa o ministro das Finanças de ser "chico-esperto" e retirar credibilidade às contas nacionais. António Mendonça Mendes avisa que o PS não está obrigado a viabilizar o Orçamento do Estado e critica as novas medidas para a habitação. Faz ainda um balanço negativo de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, sobretudo nos últimos anos, "deixou de ter a noção do ridículo".
Veja o vídeo da entrevista a António Mendonça Mendes:
Mendonça Mendes: "Despesa parece ser um carro sem travões"
