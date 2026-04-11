Dúvidas Públicas
Todas as semanas, uma entrevista para ajudar a entender as opções de política económica e o caminho que as empresas vão abrindo na conquista de mercados, nacionais e internacionais. Um olhar para os pequenos e grandes negócios numa conversa conduzida pelos jornalistas Arsénio Reis e Sandra Afonso. Para ouvir aos sábados ao meio-dia.
A+ / A-
Arquivo

Dúvidas Públicas

Presidente da CIP acusa UGT de faltar à verdade

11 abr, 2026 • Sandra Afonso , Arsénio Reis


O Presidente da CIP pede transparência e clareza à UGT, no que diz e sobre o que quer para a reforma laboral. Armindo Monteiro garante que a confederação “não deita a toalha ao chão”, mas rejeita começar as negociações do zero. Em entrevista à Renascença, admite ter ficado surpreendido com a rejeição de um acordo e diz que a Central Sindical se terá sentido “empoderada” pelo Presidente da República. Explica ainda como podem os patrões pagar melhores salários.

Armindo Monteiro
Veja a entrevista completa

Mais transparência, mais clareza. É o que pede à UGT o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, depois do secretariado nacional da central sindical ter rejeitado por unanimidade um acordo sobre a revisão da Lei Laboral.

Em entrevista ao programa "Dúvidas Públicas", da Renascença, Armindo Monteiro acusa a UGT de faltar à verdade. Garante que algumas das linhas vermelhas apontadas pela central sindical já tinham sido negociadas e alteradas, como os contratos a termo.

Assegura que a CIP não faz “birras” e voltará às negociações, mas não será para voltar ao início do processo. "Uma negociação exige ambição, compromisso e confiança — e confiança normalmente não há", sublinha.

Armindo Monteiro defende ainda que a UGT se sentiu "com a faca e o queijo na mão", após declarações do Presidente da República, e avisa que no Parlamento esta reforma será “negociada como arma política”.

Diz que o mais importante não está a ser discutido: “como podem as empresas pagar melhores salários”. A CIP propõe um pacto para salários e produtividade chegarem à média europeia em "quatro ou cinco anos".

Para apoiar a indústria, sobretudo a que depende mais do consumo de energia, Armindo Monteiro defende apoios diretos às empresas, em vez de linhas de crédito.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.