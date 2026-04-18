Presidente da ENSE admite menor qualidade nas bombas low cost, mas não é um “problema”

O Irão anunciou esta sexta-feira o desbloqueio do Estreito de Ormuz e o preço do barril de petróleo reagiu de imediato em baixa. No entanto, é "prematuro" respirar de alívio, acredita o presidente da Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE).

Em entrevista à Renascença, Alexandre Fernandes admite que os postos de abastecimento independentes ou low cost precisam de mais fiscalização.

"Nas entidades independentes ou low cost, muitas vezes a estrutura de controlo é mais débil. Por isso, a fiscalização pública é ainda mais relevante”, defende.

O presidente da ENSE também considera que este é um mercado “altamente especulativo” e que a guerra no Médio Oriente ainda não está resolvida. Além disso, os preços vão levar “meses” a estabilizarem, após a conclusão do conflito.

“No sector petrolífero, ao contrário de muitos outros sectores, as dinâmicas são robustas. São meses normalmente até estabilizar”, explica.

O representante descreve em números o impacto desta guerra e analisa o peso do Estreito de Ormuz no mercado petrolífero.

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O presidente da entidade fiscalizadora explica que a reserva nacional garante atualmente 82 dias de consumo energético, depois de o governo ter libertado o equivalente a 10 dias para o mercado, em resposta ao apelo da Agência Internacional de Energia.

Alexandre Fernandes assegura ainda que, ao contrário do que foi noticiado, a reserva estratégica inclui jet fuel, o combustível utilizado pelos aviões, e desvaloriza receios de uma eventual rutura. “O número de dias de jet fuel é normal, não há aqui nenhuma questão fora do habitual”, garante.