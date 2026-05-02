Europa arrisca "vassalagem cognitiva" na Inteligência Artificial, avisa ex-governador do Banco de Portugal

"A inflação é a formiga branca da economia" e os bancos centrais podem ser obrigados a “arrefecer” a dança de cadeiras com uma subida dos juros, avisa o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença, o economista analisa o efeito dominó da subida do preço do petróleo nas economias e a política monetária do Banco Central Europeu.

No mercado do trabalho, alerta para a revolução que se aproxima, que compara à introdução da eletricidade. Muitos empregos vão desaparecer com a Inteligência Artificial e as novas tecnologias, sobretudo na classe média e média-baixa. As empresas e os trabalhadores que forem mais ágeis na aquisição de novas competências e na adaptação a novas funções serão os que mais beneficiarão desta nova era, garante.

Carlos Costa critica os parceiros sociais por olharem “muito pouco para a frente” e a pouca representação sindical no país e diz que um dos maiores desafios estruturais do país é a falta de dimensão das empresas: muitas são micro ou pequenas, o que limita a capacidade de inovação, investimento e expansão.