Dúvidas Públicas
Todas as semanas, uma entrevista para ajudar a entender as opções de política económica e o caminho que as empresas vão abrindo na conquista de mercados, nacionais e internacionais. Um olhar para os pequenos e grandes negócios numa conversa conduzida pelos jornalistas Arsénio Reis e Sandra Afonso. Para ouvir aos sábados ao meio-dia.
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Mesmo que “charters de pessoas aterrassem no país, as obras não iam andar mais depressa”

Dúvidas Públicas

Mesmo que “charters de pessoas aterrassem no país, as obras não iam andar mais depressa”

06 jun, 2026 • Sandra Afonso , Arsénio Reis


Novo presidente da AICCOPN, que representa o setor da construção e obras públicas, elogia o fim do visto prévio, mas admite que muitos decisores políticos vão continuar a submeter os contratos ao Tribunal de Contas, mesmo estando dispensados. Ricardo Gomes diz que o PRR não chegou a testar a capacidade de resposta do setor e defende a alteração da lei laboral, mas não acredita que a proposta do Governo seja aprovada.

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%
Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Mesmo com a nova proposta do Governo, que reduz o limite a partir do qual os contratos públicos ficam isentos de visto prévio, de 10 milhões para cinco milhões de euros, cerca de 90% dos atos públicos ficam dispensados deste procedimento.

São contas avançadas pelo novo presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), em declarações ao programa Dúvidas Públicas, da Renascença. Ricardo Gomes considera os cinco milhões “uma fronteira interessante”, até porque acima deste valor as diretivas europeias obrigam à publicitação dos contratos.

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O líder empresarial critica ainda o papel assumido pelo Tribunal de Contas, que “foi além das suas competências” e “é ainda um resquício de uma forma infantilizada que o Estado tem de aplicar os seus desígnios de investimento”. Sublinha que a corrupção não se combate com a fiscalização preventiva.

Apesar da medida trazer benefícios claros para a economia, Ricardo Gomes admite também que muitos decisores públicos, “mesmo podendo dispensar, vão querer o visto prévio”.

"As pessoas estão à espera” da redução do IVA para 6%

Ricardo Gomes tomou posse há menos de um mês e na primeira grande entrevista enquanto presidente da AICCOPN, a associação que representa todo o setor da construção, explica que os licenciamentos caíram no primeiro trimestre do ano, “porque as pessoas estão à espera” da redução do IVA para 6% e que a Autoridade Tributária defina como será aplicada.

Defende que este alívio fiscal para o setor é “uma belíssima ideia”, mas não devia terminar em 2032 como está previsto, a redução do IVA devia ser “permanente e retroativa”.

Explica que a construção não consegue acompanhar as necessidades do mercado porque tem tempos próprios, só os licenciamentos e preparação dos projetos levam cerca de cinco anos a chegar ao terreno. Por outro lado, este tem sido um setor particularmente fustigado pelas últimas crises, desde 2008 “perdeu centenas de milhares de trabalhadores”. Há cerca de 10 anos que a construção está num processo de recuperação, mas tem sido “lento”.

Ricardo Gomes diz que têm sido tomadas “medidas boas e no bom sentido” para responder à crise na habitação, mas algumas ainda não produziram efeito, serão necessários pelo menos dois anos para terem impacto.

Além do que está decidido, defende que as entidades públicas e o Estado “providenciem rapidamente terrenos” para a construção acessível.

No último ano do PRR, diz que os fundos europeus destinados na bazuca à construção foram todos aproveitados, mas as obras previstas não serão todas executadas, por excesso de burocracia e atrasos processuais.

Nesta entrevista ao programa Dúvidas Públicas, garante que não foi por falta de mão-de-obra que muitos destes projetos ficaram por fazer, “em muitas casos nem chegamos a ser testados”. Segundo o presidente da AICCOPN, mesmo que “charters de pessoas aterrassem no país, as obras não iam andar mais depressa”.

Elogia a via verde para a imigração, uma medida que já permitiu contratar 3.200 trabalhadores estrangeiros. Agora é preciso melhorar a formação, que atualmente “cria exércitos de desmotivados” no país.

Critica a discussão e a gestão do pacote laboral e não acredita que os deputados aprovem as alterações. Admite que não compreendeu todas as medidas, como a amamentação, “uma perca de tempo”. Mas a proposta flexibiliza a legislação e isso “é importante”, “há muitas medidas que eram claramente ganhos, sobretudo em setores como a construção””, defende.

Apesar disso, explica que “nenhuma obra parou” no país na última quinta-feira, devido à greve geral.

Explica ainda que o futuro da construção também passa pela automação e a robotização, mas o impacto na redução de trabalhadores vai levar mais tempo a ser sentido. “É expectável que dentro de 15 a 20 anos haja uma percentagem significativa de humanoides ou robôs a trabalhar na construção? Sim”, garante Ricardo Gomes sem qualquer hesitação.

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