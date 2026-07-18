"Instabilidade" e "hipocrisia". Inquilinos e senhorios "desiludidos" com alterações ao arrendamento

Os senhorios não antecipam sequer que as medidas aprovadas tenham qualquer impacto no valor das rendas. Por oposição, Luís Mendes admite a subida das rendas num primeiro momento, “até onde o escalonamento fiscal permite, que são 2.300 euros”, a médio-longo prazo, “eventualmente, pode acontecer alguma baixa de preços pelo aumento da oferta”, acrescenta.

Rendas antigas. Ajustar ou não ao valor de mercado?

As duas associações dividem-se ainda sobre as rendas antigas. Os senhorios dizem que “o valor justo é o valor de mercado” e exigem “a devolução das casas aos proprietários”. Luís Menezes Leitão fala numa “injustiça brutal”, porque a maioria dos inquilinos abrangidos já têm mais de 65 anos, o que os deixa a salvo de alterações, e mesmo para os restantes o contrato só muda se tiverem rendimentos mensais acima de 4.600 euros brutos.

Luís Mendes sublinha que a taxa de esforço destes inquilinos já ronda os 50%, acima de um terço do rendimento, o valor recomendado. “Qualquer pessoa percebe que o justo não é ajustar a renda ao valor de mercado”, defende, estes arrendatários não conseguem responder, esta “não é a solução”, insiste.

Os dois concordam que cabe ao Estado apoiar os mais necessitados, mas os inquilinos avisam que as políticas públicas têm falhado e Luís Mendes não acredita que o novo fundo anunciado, que vai reunir todos os apoios, resolva este problema. Pelos proprietários, Luís Menezes avisa que “não são familiares dos inquilinos, não têm que fixar uma renda mais baixa, não têm que lhes garantir uma casa pela vida toda, o arrendamento é um contrato temporário”.

Inquilinos temem "onda de despejos"

Senhorios e arrendatários estão ainda em desacordo sobre o incumprimento. Luís Mendes não acredita que as alterações aprovadas, que reduzem de três para dois meses a possibilidade de despejo por atrasos no pagamento, “venham a espoletar uma onda de despejos”. O vice-presidente da AIL defende que “o inquilinato não é necessariamente incumpridor” e até acusa o executivo de “perseguir” os arrendatários com estas medidas.

“Tivemos no ano passado 1.500, 1.400 despejos por incumprimento. Metade deles devem-se, de facto, ao não pagamento de rendas. Num universo de um milhão de contratos, estamos a falar de 0,75% de incumprimento. Portanto, parece-me que esta questão é claramente exacerbada”, diz Luís Mendes.

Palavras contestadas pelo presidente da ALP, que garante que o incumprimento é muito superior. A associação já pediu os dados ao Ministério da Justiça, mas este não os disponibiliza. Ainda assim, Menezes Leitão diz que além dos muitos processos decididos em tribunal, outros tantos nunca chegam a ser divulgados, porque são decididos entre as partes.