Na semana em que Portugal foi palco de uma conferencia internacional sobre a resiliência do património, ouvimos nesta entrevista conduzida por Maria João Costa quem trabalha diariamente com monumentos e quem tem de pensar a estratégia para responder em caso de emergência

Para a conversa de hoje temos connosco, a partir do estúdio de Gaia, Orlando Sousa, é arqueólogo e Presidente do ICOMOS Portugal – o organismo internacional dos sítio e monumentos.

Está também em estudio Ana Catarina Sousa, investigadora e atual Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, Instituto Público e Sandra Vaz Costa, historiadora também do Património Cultural, Instituto Público e que integra o grupo de trabalho que está a traçar a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva.