O outro lado da ponte, um drama brasileiro e um tesouro fotográfico

Em tempo de Feira do Livro de Lisboa, o Ensaio Geral conversou com três autores sobre os seus novos livros.



Os convidados do programa desta semana são: Nuno Duarte, último Prémio Leya com o livro "Pés de Barro"; Mariana Salomão Carrara, autora brasileira de "A Árvore Mais Sozinha do Mundo”; e Sérgio Tréfaut, realizador e curador da exposição/livro “Venham Mais Cinco”, cujo catálogo é agora lançado na Feira do Livro.

Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), desvenda as sugestões da semana.