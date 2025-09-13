Menu
Uma comédia de Fábio Porchat e um musical dedicado a Santa Teresinha

13 set, 2025 • Maria João Costa


O Ensaio Geral está de regresso depois das férias com várias sugestões. Uma comédia criada por Fábio Porchat, o humorista da Porta dos Fundos, que junta três atrizes em palco e que vai percorrer o país, um musical dedicado a Santa Teresinha com encenação de Matilde Trocado e uma exposição de Ana Aragão para ver no Museu Soares dos Reis. Temos também as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, o Jazz em Monserrate e o festival BOCA.

