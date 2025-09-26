Menu
A inspiração de Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires
Ouça o Ensaio Geral, com Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires

Ensaio Geral

O imaginário de Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires

26 set, 2025 • Maria João Costa , com assistência técnica foi do José Ferreira


Os escritores Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires são os convidados especiais da edição desta semana do programa Ensaio Geral, gravado na Festa do Livro. Os novos livros dos dois autores são o ponto de partida para a conversa, nos jardins do Palácio de Belém.

