O imaginário de Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires

Os escritores Afonso Reis Cabral e Jacinto Lucas Pires são os convidados especiais da edição desta semana do programa Ensaio Geral, gravado na Festa do Livro. Os novos livros dos dois autores são o ponto de partida para a conversa, nos jardins do Palácio de Belém.
