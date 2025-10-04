Vida e morte (de tristeza) de Feliza Bursztyn

No cartaz do Ensaio Geral desta semana: o novo livro do colombiano Juan Gabriel Vásquez, a Trienal de Arquitetura, as novas exposições do MAAT, o filme “Lavagante”, a peça de teatro “O Príncipe de Spandau”, as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, o novo disco de Lina e Marco Mezquida.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.