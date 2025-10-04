Menu
Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
Arquivo
A vida e morte (de tristeza )de Feliza Bursztyn
Ouça o programa Ensaio Geral. Na foto, o escritor Juan Gabriel Vásquez, autor de "Os nomes de Feliza"

Ensaio Geral

Vida e morte (de tristeza) de Feliza Bursztyn

04 out, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


No cartaz do Ensaio Geral desta semana: o novo livro do colombiano Juan Gabriel Vásquez, a Trienal de Arquitetura, as novas exposições do MAAT, o filme “Lavagante”, a peça de teatro “O Príncipe de Spandau”, as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, o novo disco de Lina e Marco Mezquida.

