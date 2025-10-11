Menu
Entrevista a João de Melo: 50 anos de carreira do autor de "Gente Feliz com Lágrimas"
11 out, 2025 • Maria João Costa


João de Melo, autor de "Gente Feliz com Lágrimas" está a celebrar 50 anos de carreira literária. Em entrevista ao Ensaio Geral, o escritor natural dos Açores partilha o livro de contos “A Nuvem no Olhar” e um diário “Novas Fases da Lua”, que está a lançar. Nesta conversa, resgata a memória e recua aos tempos da Guerra Colonial e da descolonização. Também neste Ensaio Geral, as sugestões Culturais de Guilherme d'Oliveira Martins.

