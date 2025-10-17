A metamorfose dos livros

A literatura ganha novas formas nesta edição do Ensaio Geral. A Companhia Nacional de Bailado está a dançar “Os Maias”, de Eça de Queirós, e a Companhia de Teatro O Bando encerra a celebração dos seus 50 anos com uma peça dedicada à obra da escritora Agustina Bessa-Luís. Assistimos à segunda temporada da série “Rabo de Peixe” falamos com o autor Bernardo Carvalho. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), partilha as suas sugestões semanais.
