Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
A metamorfose dos livros

17 out, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


A literatura ganha novas formas nesta edição do Ensaio Geral. A Companhia Nacional de Bailado está a dançar “Os Maias”, de Eça de Queirós, e a Companhia de Teatro O Bando encerra a celebração dos seus 50 anos com uma peça dedicada à obra da escritora Agustina Bessa-Luís. Assistimos à segunda temporada da série “Rabo de Peixe” falamos com o autor Bernardo Carvalho. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), partilha as suas sugestões semanais.

