Cantar Zeca e uma poetisa “bissexta”

Cantar Zeca e uma poeta “bissexta”

25 out, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Maria do Rosário Pedreira é a homenageada do Festival Escritaria, que decorre até domingo em Penafiel. Neste Ensaio Geral, conversamos com a poetisa, editora e letrista. Mais à frente, o teatro na Culturgest, o Festival BD da Amadora e o novo disco de Cristina Branco, dedicado a Zeca Afonso. Somamos as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.

