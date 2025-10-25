Cantar Zeca e uma poetisa “bissexta”

Maria do Rosário Pedreira é a homenageada do Festival Escritaria, que decorre até domingo em Penafiel. Neste Ensaio Geral, conversamos com a poetisa, editora e letrista. Mais à frente, o teatro na Culturgest, o Festival BD da Amadora e o novo disco de Cristina Branco, dedicado a Zeca Afonso. Somamos as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.