Dois escritores, duas peças e uma experiência traumática na Ucrânia

Dois nomes da literatura, o angolano Ondjaki e o português Valter Hugo Mãe veem a sua escrita levada ao palco, em duas peças para ver em Alverca e na Póvoa de Varzim. Na praça da cidade de Medellin na Colômbia sentamo-nos à mesa para conversar com o escritor Héctor Abad Faciolince sobre o seu novo livro que nasceu da experiência traumática depois de ter sobrevivido a um ataque de míssil russo na Ucrânia. Contamos ainda com as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins e revelamos o tema de avanço do novo disco do fadista Ricardo Ribeiro.
