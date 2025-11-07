Carlos Bunga, Javier Cercas e Lavoisier

Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
Ensaio Geral

07 nov, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Em tempos de crise na habitação, o artista Carlos Bunga inaugura no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian a exposição “Habitar a Contradição”. Neste Ensaio Geral visitamos esta mostra e escutamos as suas inquietações. Mais à frente, um livro também cheio de inquietações de Javier Cercas, o autor espanhol, ateu confesso foi desafiado pelo Vaticano a escrever um livro. Temos ainda um disco dos portugueses Lavoisier recheado de poesia e um filme com memórias da Guerra Colonial. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral.

