Carlos Bunga, Javier Cercas e Lavoisier

Em tempos de crise na habitação, o artista Carlos Bunga inaugura no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian a exposição “Habitar a Contradição”. Neste Ensaio Geral visitamos esta mostra e escutamos as suas inquietações. Mais à frente, um livro também cheio de inquietações de Javier Cercas, o autor espanhol, ateu confesso foi desafiado pelo Vaticano a escrever um livro. Temos ainda um disco dos portugueses Lavoisier recheado de poesia e um filme com memórias da Guerra Colonial. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral.
