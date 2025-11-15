Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
“Complexo Brasil” e o novo Agualusa
15 nov, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Exposições, o livro "Tudo sobre Deus", teatro e música. Conheça o cartaz da edição desta semana do programa Ensaio Geral.

Com a ajuda do ChapGPT e dentro de uma máquina de ressonância magnética, surgiram as primeiras linhas do novo livro de José Eduardo Agualusa. Neste Ensaio Geral, entrevistamos o escritor angolano.

Vamos também conhecer a exposição “Complexo Brasil”, na Gulbenkian, e a retrospetiva de Pedro Casqueiro, no MAAT.

Damos ainda os parabéns ao Teatro Experimental de Cascais, que completa 60 anos, e ouvimos “Mikado”, o novo disco de Inês Sousa, e as sugestões semanais de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).

