“Complexo Brasil” e o novo Agualusa

15 nov, 2025 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Com a ajuda do ChapGPT e dentro de uma máquina de ressonância magnética, surgiram as primeiras linhas do novo livro de José Eduardo Agualusa. Neste Ensaio Geral, entrevistamos o escritor angolano.
Vamos também conhecer a exposição “Complexo Brasil”, na Gulbenkian, e a retrospetiva de Pedro Casqueiro, no MAAT.
Damos ainda os parabéns ao Teatro Experimental de Cascais, que completa 60 anos, e ouvimos “Mikado”, o novo disco de Inês Sousa, e as sugestões semanais de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).