Uma visita ao Museu Nacional de Música, no Convento de Mafra, com o diretor Edward Ayres de Abreu, o músico especialista em instrumentos antigos Miguel Jalôto e a co-presidente da Fundação Gaudium Magnum Maria Cortez de Lobão. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.