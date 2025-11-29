Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
As influências portuguesas num Nobel da Literatura e Annie Leibovitz na Corunha
Ouça o programa Ensaio Geral.

29 nov, 2025 • Maria João Costa


O Ensaio Geral desta semana conta com duas figuras internacionais em destaque: uma entrevista ao Prémio Nobel da Literatura Abdulrazak Gurnah e à fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz, que tem uma exposição, aqui ao lado em Espanha. Inclui também uma visita à exposição sobre a dupla de arquitetos Aires Mateus, a nova mostra da Casa Fernando Pessoa e sugestões de livros como presente de Natal, por Guilherme d’Oliveira Martins.

