Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
A+ / A-
Arquivo
Rosalía, concertos de Natal e o novo filme de Teresa Villaverde
Ouça aqui o Ensaio Geral.

Ensaio Geral

Rosalía, concertos de Natal e o novo filme de Teresa Villaverde

05 dez, 2025 • Maria João Costa


O Ensaio Geral desta semana traz-lhe uma entrevista à realizadora Teresa Villaverde sobre o filme sobre os sobreviventes de Pedrogão Grande e mostra-lhe a diferença de idade da Companhia Maior, que estreia no CCB uma nova criação com a autoria de Vitor Hugo Pontes. Temos também o filme “Nuremberga”, que estreia esta semana e tem uma relação interessante com o Museu da Farmácia, ouvimos o cardeal Tolentino Mendonça sobre o seu novo livro e descobrimos onde pode começar a ouvir concertos de Natal. Há ainda sugestões de livros com Guilherme d’Oliveira Martins.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.