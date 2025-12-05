Rosalía, concertos de Natal e o novo filme de Teresa Villaverde

O Ensaio Geral desta semana traz-lhe uma entrevista à realizadora Teresa Villaverde sobre o filme sobre os sobreviventes de Pedrogão Grande e mostra-lhe a diferença de idade da Companhia Maior, que estreia no CCB uma nova criação com a autoria de Vitor Hugo Pontes. Temos também o filme “Nuremberga”, que estreia esta semana e tem uma relação interessante com o Museu da Farmácia, ouvimos o cardeal Tolentino Mendonça sobre o seu novo livro e descobrimos onde pode começar a ouvir concertos de Natal. Há ainda sugestões de livros com Guilherme d’Oliveira Martins.
