O "novo" Gonçalo M. Tavares e uma rusga teatral

O Ensaio Geral desta semana traz-lhe uma entrevista ao escritor Gonçalo M. Tavares sobre a nova epopeia que regressa a "Uma Viagem à Índia" e leva-lhe ainda aos bastidores de uma rusga policial no Martim Moniz, dando voz aos verdadeiros protagonistas. "Um inimigo do Povo" é um espetáculo que vai estrear este fim de semana no Theatro Circo, em Braga. Temos também um festival de circo contemporâneo em Águeda e, por entre acrobacias, revelamos o olhar de Luís Varatojo sobre o novo disco "Contrafação". Há ainda sugestões de livros com Guilherme d’Oliveira Martins.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.