Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
O "novo" Gonçalo M. Tavares e uma rusga teatral

13 dez, 2025 • Maria João Costa


O Ensaio Geral desta semana traz-lhe uma entrevista ao escritor Gonçalo M. Tavares sobre a nova epopeia que regressa a "Uma Viagem à Índia" e leva-lhe ainda aos bastidores de uma rusga policial no Martim Moniz, dando voz aos verdadeiros protagonistas. "Um inimigo do Povo" é um espetáculo que vai estrear este fim de semana no Theatro Circo, em Braga. Temos também um festival de circo contemporâneo em Águeda e, por entre acrobacias, revelamos o olhar de Luís Varatojo sobre o novo disco "Contrafação". Há ainda sugestões de livros com Guilherme d’Oliveira Martins.

