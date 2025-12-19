Natal também é tempo de livros no sapatinho. Temos sugestões

Um livro é sempre um bom presente de Natal. No Ensaio Geral desta semana temos várias sugestões para todos os gostos. Ouça Frederico Lourenço, Mia Couto, João Tordo, Martim Sousa Tavares, Paulo M. Morais ou o padre Paulo Duarte sobre os seus novos livros e juntamos ainda as propostas de Guilherme d’Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao último Ensaio Geral do ano de 2025.
