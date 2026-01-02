Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
A+ / A-
Arquivo
Ano novo, novas sugestões

Ano novo, novas sugestões

02 jan, 2026 • Maria João Costa , sonorização de José Luís Moreira


Ano Novo cheio de novas sugestões. No Ensaio Geral de hoje os destaques culturais que não deve perder em 2026. Da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada, à Trienal Art Cut que vai acontecer em 10 cidades do mundo, passando pelo Babell o festival literário que vai levar Salman Rushdie ao Porto e pelo novo espetáculo de Martim Sousa Tavares, temos várias ideias para si. Seja bem-vindo ao primeiro Ensaio Geral do ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.