Ano novo, novas sugestões

Ano Novo cheio de novas sugestões. No Ensaio Geral de hoje os destaques culturais que não deve perder em 2026. Da Capital Portuguesa da Cultura em Ponta Delgada, à Trienal Art Cut que vai acontecer em 10 cidades do mundo, passando pelo Babell o festival literário que vai levar Salman Rushdie ao Porto e pelo novo espetáculo de Martim Sousa Tavares, temos várias ideias para si. Seja bem-vindo ao primeiro Ensaio Geral do ano.
