Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
Do Braille à Kola San Jon. A importância de ser Património Imaterial
09 jan, 2026 • Maria João Costa


São convidados do programa Ensaio Geral, Maria Antónia Amaral, historiadora e chefe de Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação do Património Cultural, Instituto Público; Augusto Deodato Guerreiro, presidente do Centro Português de Tifologia; e Jakilson Pereira, diretor da Associação Cultural Moinho da Juventude, na Cova da Moura, na Amadora.

Desde que o Fado foi classificado pelo UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, tem aumentado o número de práticas inscritas na lista do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Na edição do Ensaio Geral desta semana falamos de vários exemplos. Dois deles a inscrição recente da aprendizagem e uso do Braille e a manifestação Kola San Jon levada a cabo pela comunidade cabo-verdiana na Cova da Moura.

