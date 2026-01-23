Pedro Abrunhosa regressa com “Inverbo”

Pedro Abrunhosa tem um novo disco onde a palavra está no coração das 11 novas canções. “Inverbo”, descreve o músico, é um álbum onde a música é uma nuvem que envolve as letras. Neste Ensaio Geral fomos ver “A Gaivota”, no Teatro da Trindade, em Lisboa, e o espetáculo “Casa”, da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, no Capitólio. Ainda o cartaz do Microsons, em Palmela, e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.