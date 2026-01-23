Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
Pedro Abrunhosa regressa com "Inverbo"
Ouça aqui o programa Ensaio Geral

23 jan, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Pedro Abrunhosa tem um novo disco onde a palavra está no coração das 11 novas canções. “Inverbo”, descreve o músico, é um álbum onde a música é uma nuvem que envolve as letras. Neste Ensaio Geral fomos ver “A Gaivota”, no Teatro da Trindade, em Lisboa, e o espetáculo “Casa”, da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, no Capitólio. Ainda o cartaz do Microsons, em Palmela, e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.

