Cultura no meio do oceano e Laginha "one man show"

Após uma espera de quase duas décadas, o pianista Mário Laginha lançou o segundo disco a solo (“Retorno”). Neste Ensaio Geral, sentado ao piano, dá uma entrevista em que toca pelo meio. Patrícia Reis desvenda um pouco do seu novo livro “O Lugar da Incerteza” enquanto, em Ponta Delgada, arranca a Capital Portuguesa da Cultura 2026. Guilherme d’Oliveira Martins apresenta as suas sugestões semanais.
