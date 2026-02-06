Sugestões culturais para dias de tempestade

No Ensaio Geral desta semana, duas exposições: uma no Museu da Fundação Vieira da Silva, outra na Fundação Albuquerque, que está a celebrar o seu primeiro aniversário. Um filme português de João Marques, que conta a vida de uma jovem influencer, um concerto solidário pelas vítimas da depressão Kristin, mas também um livro autobiográfico do ator Virgílio Castelo e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins.
