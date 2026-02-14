Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
Danças e um escritor que perspetiva a barbárie
14 fev, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


O Ensaio Geral entrevistou um dos mais consagrados escritores espanhóis. Enrique Vila-Matas não está otimista, mas acredita que pode “ser um estímulo para lutar contra o que sempre detestamos”. Destaque ainda para duas estreias no arranque do ano da Companhia Nacional de Bailado. O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, vai celebrar o Carnaval à moda do Brasil e a Companhia do Chapitô apresenta um espetáculo para toda a família. O novo disco de Moreno Veloso e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins são outros destaques do programa desta semana.

