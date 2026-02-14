Danças e um escritor que perspetiva a barbárie

O Ensaio Geral entrevistou um dos mais consagrados escritores espanhóis. Enrique Vila-Matas não está otimista, mas acredita que pode “ser um estímulo para lutar contra o que sempre detestamos”. Destaque ainda para duas estreias no arranque do ano da Companhia Nacional de Bailado. O Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, em Lisboa, vai celebrar o Carnaval à moda do Brasil e a Companhia do Chapitô apresenta um espetáculo para toda a família. O novo disco de Moreno Veloso e as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins são outros destaques do programa desta semana.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.