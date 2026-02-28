Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
O que têm Rui Zink, Márcia e Itamar Vieira Júnior em comum?

Rui Zink, Márcia e Itamar Vieira Júnior entre livros e belas artes

28 fev, 2026 • Maria João Costa , com assistência técnica de José Luís Moreira


Escritores e artista são os convidados desta semana de um Ensaio Geral especial, gravado no festival Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.

Como é já tradição há longos anos, o Ensaio Geral regressa à Póvoa de Varzim para acompanhar o Festival Literário Correntes d’Escritas.

No programa desta semana juntam-se na mesa da rádio dois escritores com livros novos.

O português Rui Zink está a lançar "Olga Salva o Mundo", e o brasileiro Itamar Vieira Júnior apresenta "Coração sem Medo".

Neste Ensaio Geral especial, conversamos também a cantora, poeta, artista plástica Márcia, que na Póvoa de Varzim tem uma exposição de desenho e pintura intitulada “É preciso espaço para falhar”.

