Ensaio Geral
A fotografia também dança
07 mar, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Duas exposições de fotografia, com dança e poesia pelo meio, são as sugestões em destaque no Ensaio Geral desta semana, em que abrimos um livro que marca a estreia de Inês Bernardo na literatura e escutamos o disco que o Expresso Transatlântico apresenta na Casa da Música e no Capitólio. Guilherme d’Oliveira Martins desvenda as suas sugestões culturais, na semana em que nos despedimos do escritor António Lobo Antunes.
Em Coimbra, junto ao rio Mondego, a Estação Elevatória onde está a Biblioteca Carlos Fiolhais, recebe uma exposição que junta poesia e fotografia. “Poetas no Parque: Antero de Quental, Camilo Pessanha, Florbela Espanca, Miguel Torga e Fernando Assis Pacheco” é o nome desta mostra.
Até 8 de maio em Lisboa, nos Estúdios Victor Córdon, poderá ver outra exposição de fotografia. “Rémanence - do efémero à memória” reúne um conjunto de imagens que a fotógrafa Estelle Valente captou no ano passado durante uma residência artística naquele espaço que continua a ser habitado por gente da dança.
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Na próxima terça-feira, é lançado no Palácio Galveias, em Lisboa, com apresentação de Pedro Mexia, o romance “Agarrar a Faca pelo Gume”. É a obra de estreia na literatura de Inês Bernardo. Um livro centrado nas histórias de várias mulheres.
O Festival Dias da Dança regressa a partir de 8 de abril. Volta a ocupar vários espaços culturais do Porto, Gaia e Matosinhos, reunindo artistas nacionais e internacionais num encontro dedicado à dança contemporânea. O cartaz é feito de 50 espetáculos com 13 estreias, cinco delas nacionais.
“Trópico Paranóia” é o novo disco dos portugueses Expresso Transatlântico. Vai ser apresentado na Casa da Música, no Porto, na próxima sexta-feira 13, e depois no sábado, dia 14, no Capitólio, em Lisboa. O álbum espelha uma sonoridade diferente, explica ao Ensaio Geral o músico Rafael Matos.