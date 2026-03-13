Ensaio Geral
"Uma Pina Colagem" para todos
13 mar, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Na cidade do Porto, há uma nova exposição para ver em Serralves sobre Manoel de Oliveira, outra na Escola das Artes da Católica sobre o Teatro Praga e, no palco do Teatro São João, uma peça para miúdos e graúdos (“Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem”) que mergulha no universo de escrita de Manuel António Pina, com música de A Garota Não. Nesta edição do Ensaio Geral destaque ainda para o novo livro de José Gardeazabal, o novo disco de Rita Redshoes e os concertos gratuitos que pode ouvir este fim-de-semana na Gulbenkian. Guilherme d’Oliveira Martins revela as suas sugestões semanais.
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07 mar, 2026
A fotografia também dança
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