Ensaio Geral
Descobrir Ruth Asawa em Bilbao
20 mar, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Completa-se este ano o centenário do nascimento da artista Ruth Asawa e o Museu Guggenheim de Bilbao apresenta, pela primeira vez na Europa, uma exposição retrospetiva. O Ensaio Geral esteve lá e mostra-lhe o que poderá ver até setembro. Em cartaz no programa desta semana, um livro de teatro da poeta Filipa Leal, a peça “Todos os Pássaros” no São Luiz e o novo projeto do músico português PZ. Guilherme d’Oliveira Martins desvenda os seus destaques semanais.
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