Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
A+ / A-
Arquivo
Descobrir Ruth Asawa em Bilbau
Ouça aqui o programa Ensaio Geral

Ensaio Geral

Descobrir Ruth Asawa em Bilbao

20 mar, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Completa-se este ano o centenário do nascimento da artista Ruth Asawa e o Museu Guggenheim de Bilbao apresenta, pela primeira vez na Europa, uma exposição retrospetiva. O Ensaio Geral esteve lá e mostra-lhe o que poderá ver até setembro. Em cartaz no programa desta semana, um livro de teatro da poeta Filipa Leal, a peça “Todos os Pássaros” no São Luiz e o novo projeto do músico português PZ. Guilherme d’Oliveira Martins desvenda os seus destaques semanais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.