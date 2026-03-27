Ensaio Geral
Portugal ao espelho em “Entroncamento”
27 mar, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Neste Dia Mundial do Teatro sentamo-nos na plateia para ver "Filodemo", a peça escrita por Luís de Camões que sobe ao palco com entrada gratuita este fim de semana. Revelamos os bastidores do teatro na exposição da fotógrafa Estelle Valente, abrimos um livro da escritora brasileira Bruna Dantas Lobato e temos bilhetes para o cinema, para ver “Entroncamento”, de Pedro Cabeleira. Há mais sugestões com a assinatura de Guilherme d’Oliveira Martins e o novo disco de Manuel Fúria.
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