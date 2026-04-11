Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
A+ / A-
Arquivo
Crianças apanhadas no meio de duas guerras
Ouça aqui o programa Ensaio Geral

Ensaio Geral

Crianças apanhadas no meio de duas guerras

11 abr, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


Durante a guerra civil espanhola, três mil crianças espanholas foram enviadas para a então União Soviética e depois foram apanhadas no meio da II Guerra Mundial. No Ensaio Geral desta semana, conhecemos a história de uma delas - Angelita Pérez - no filme “¿De qué casa eres?”, da artista Ana Pérez-Quiroga. Mas há mais: o cartaz do Festival LeV, em Matosinhos, que está a completar 20 anos, o livro do espanhol Miqui Otero que se inspira nas festas das aldeias portuguesas, o novo disco do acordeonista João Barradas, gravado numa igreja, e os destaques de Guilherme D’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.