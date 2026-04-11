Ensaio Geral
Crianças apanhadas no meio de duas guerras
11 abr, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Durante a guerra civil espanhola, três mil crianças espanholas foram enviadas para a então União Soviética e depois foram apanhadas no meio da II Guerra Mundial. No Ensaio Geral desta semana, conhecemos a história de uma delas - Angelita Pérez - no filme “¿De qué casa eres?”, da artista Ana Pérez-Quiroga. Mas há mais: o cartaz do Festival LeV, em Matosinhos, que está a completar 20 anos, o livro do espanhol Miqui Otero que se inspira nas festas das aldeias portuguesas, o novo disco do acordeonista João Barradas, gravado numa igreja, e os destaques de Guilherme D’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).
Tópicos
Comentários