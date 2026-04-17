Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Alta-costura e arte da Gulbenkian cruzam-se em Lisboa
Ouça aqui o Ensaio Geral desta semana. Foto: Miguel A. Lopes/Lusa

Ensaio Geral

Alta-costura e arte da Gulbenkian cruzam-se em Lisboa

17 abr, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Moreira


A alta-costura está em Lisboa numa exposição em que criações de Dior, Yves Saint Laurent ou Givenchy são mostradas com o melhor da coleção Gulbenkian. No Ensaio Geral desta semana, espreitamos a exposição que abre este sábado ao público. Vamos também à Culturgest visitar a retrospetiva de João Penalva, fazemos a antevisão do filme de Ivo Ferreira sobre as FP-25 e abrimos um dos livros mais lidos e premiados em Espanha, do autor David Uclés.

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