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Há um "Muzeu" novo em Braga e tem um Picasso

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Há um "Muzeu" novo em Braga e tem um Picasso

24 abr, 2026 • Maria João Costa


Em Braga abre, este sábado, ao público um novo museu. O "Muzeu - Pensamento e Arte Contemporânea" vai dar a conhecer uma coleção privada com cerca de 1500 obras de arte criada pelo colecionador José Teixeira - presidente do DST Group, uma empresa de Braga que desenvolve atividade nas áreas da construção, obras públicas, energia e telecomunicações. No Ensaio Geral visitamos este museu pelos olhos do seu colecionador José Teixeira, pela mão da diretora Helena Mendes Pereira e pelo traço de José Carvalho Araújo, o arquiteto que transformou o edifício de um antigo tribunal num museu. A assistência técnica é de José Luís Moreira.

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