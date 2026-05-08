Ensaio Geral
Magazine dedicado às artes e à cultura com a jornalista Maria João Costa. Sexta às 23h30
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Arte e política chocam em Veneza
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Ensaio Geral

Arte e política chocam em Veneza

08 mai, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira


No Ensaio Geral desta semana mergulhamos na Bienal de Veneza, onde este ano as águas têm sido agitadas pela política, mas onde no Pavilhão de Portugal o artista Alexandre Estrela mostra que a Terra treme por outras razões. Olhamos o cartaz do FIMFA – o festival que este mês leva as marionetas a Lisboa. No Porto, temos uma exposição do artista João Alexandrino e uma peça para crianças com assinatura da Capicua. Mas há mais, além das sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC) temos um livro sobre apaixonados pela leitura e o novo disco dos Rolling Stones.

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