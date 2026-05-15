Ensaio Geral
Sugestões de cultura para o fim de semana e mais além
15 mai, 2026 • Maria João Costa , com sonorização de José Luís Moreira
Uma exposição de uma coleção privada em Serralves, no Porto; a estreia mundial da ópera “Por Todos Nós” de Eurico Carrapatoso, baseada numa obra de Lídia Jorge; e um livro de poemas do treinador e comentador Francisco Guimarães são algumas das sugestões do Ensaio Geral desta semana, em que contamos com as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, e o cartaz do Dia Internacional dos Museus.
Tópicos
08 mai, 2026
Arte e política chocam em Veneza
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